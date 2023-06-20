اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 يونيو 2023 09:57 م
أكرم القصاص
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الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة 36 مواطنا فى اعتداء الجيش الإسرائيلى ومستوطنين على سكان بلدة حوارة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 09:46 م
الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة 36 مواطنا فى اعتداء الجيش الإسرائيلى ومستوطنين على سكان بلدة حوارة جانب من اللقاء
كتب الأمير نصرى

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها بأن الهلال الأحمر الفلسطينى قال: إنه أصيب 36 مواطنا جراء اعتداء الجيش الإسرائيلى ومستوطنين على سكان بلدة حوارة.
 
وفى وقت سابق أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أنه تم تشييع جثمان أحد شهداء عملية إطلاق النار فى مستوطنة عيلى.
 
وقال الإعلام الإسرائيلى: إن رئيس الأركان الأسرائيلى وصل لموقف تنفيذ عملية إطلاق النار بالضفة ووجه بإرسال تعزيزات عسكرية للمنطقة.
 
كما أفادت فى وقت سابق أن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية عوريف بقضاء نابلس، وأن وزير الأمن القومى الإسرائيلى قال إنه حان وقت إطلاق عملية عسكرية بالضفة.
 
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال: كل الخيارات مفتوحة بعد عملية إطلاق النار بالضفة.
 
كما أفادت القناة فى وقت سابق أن وسائل إعلام فلسطينية أكدت استشهاد المنفذ الثانى لإطلاق النار فى الضفة، وأن وزير الأمن القومى الإسرائيلى يتفقد موقع إطلاق النار بالضفة.
 
وكانت أكدت إذاعة جيش الاحتلال، الثلاثاء، مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله.
 
"تحديث"
ونفذت العملية في محطة وقود في شارع رقم 60 قرب مستوطنة "عيلي"، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العملية أسفرت عن إصابة إسرائيليين بجراح متفاوتة الخطورة.
 
وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الشبهات تشير إلى أن العملية نفذت بواسطة شخصين، أحدهما انسحب من المكان، في حين جرى "تحييد" الآخر؛ وأظهرت صورة متداولة من موقع العملية، شابا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز "إم 16".

اخبار إسرائيل

اطلاق نار في إسرائيل

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أصابه 7 مستوطنين إسرائيليين

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