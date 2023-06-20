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الفرحة على الوجوه.. ردود أفعال طلاب البحيرة بعد امتحان اللغة الثانية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:30 ص
الفرحة على الوجوه.. ردود أفعال طلاب البحيرة بعد امتحان اللغة الثانية طلاب الثانوية العامة
البحيرة- فريق المحافظات

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سادت حالة من الفرح والسرور وجوه طلاب الثانوية العامة بالبحيرة، بعد أداء امتحان اللغة الاجنبية الثانية، خاصة مادتى الفرنسى والالمانى وسط أجواء من الهدوء والانتظام  بكافة مدارس المحافظة.

وأكد معظم الطلاب على سهولة امتحان اللغة الأجنبية، ووجود وقت كاف للإجابة على أسئلة الامتحان الذى جاء أغلبه فى مستوى الطالب  المتوسط. 

وكان طلاب الثانوية العامة بالبحيرة  البالغ عددهم 38091  طالب وطالبة قامو بتأدية  امتحان اللغة العربية لكافة الاقسام العلمية والأدبية. 

وقال يوسف الديب وكيل  وزارة التربية والتعليم بالبحيرة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة   داخل 115 لجنة امتحان بالمدن والمراكز المختلفة دون اى مشاكل تذكر، مضيفا أنه تم توفير كافة سبل الراحة لأداء الطلاب للامتحانات وتشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقى اى شكاوى  خاصة بالامتحانات وحلها بشكل فورى.

واكد وكيل وزارة التربية والتعليم على وجود خطة متكاملة لمواجهة الغش داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة   خاصة الغش الإليكترونى وذلك تحقيقا للعدالة  وتكافؤ الفرص بين الطلاب، لافتا الى التشديد على مشرفي لجان الامتحانات بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن واتخاذ  الإجراءات القانونية بحق المخالفين  ومنع دخول أية أجهزة إلكترونية سواء هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية   مع الطلاب  أثناء إجراء الامتحانات وكذلك مصادرة أى تليفون محمول في حال ضبطه  داخل اللجان و حظر وجود أية أجهزة  إليكترونية داخل اللجان مع الملاحظين.

 وأشار وكيل وزارة التعليم إلى مراجعة الإجراءات الأمنية  على بوابات لجان الامتحانات  وكذلك كاميرات المراقبة داخل اللجان   للحيلولة  دون وقوع أى عمليات غش خلال  إمتحانات الثانوية العامة

يذكر أن إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الثانوية العامة  بنطاق محافظة البحيرة  هذا العام الدراسي يبلغ  38091  طالب وطالبة منهم 8896  شعبة أدبي و 26809   علمي علوم و  2386  علمي رياضة  موزعين على 115 لجنة إمتحان  بنطاق 18 إدارة تعليمية.



 

 


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