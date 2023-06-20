الطب البيطرى بالقاهرة يخصص أرقامًا لتلقى شكاوى المواطنين طوال أيام العيد

كتب سيد الخلفاوى

خصصت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أرقام خاصة للتواصل مع المواطنين خلال فترة عيد الأضحى ، للإبلاغ عن السلبيات أو الشكاوى الخاصة باللحوم، وهى 27426993 و 27427053 ، و 01550987957 بالإضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561.

وفى السياق أكد الدكتور صبرى زينهم، مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أنه يوجد غرفة عمليات في كل حى لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أى مشكلات لحلها على الفور، مشيرا إلى أن الأرقام المخصصة للتواصل واستقبال شكاوى المواطنين تعمل طوال الوقت.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أنه يطبق على محال الجزارة القانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66 الذى ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

وأوضح "زينهم" أنه بالنسبة للمواطن الذى يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94، وقانون النظافة 38 لسنة 1967 وقد تصل العقوبة لـ 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع، مؤكدا أنه سيتم الذبح طوال ايام العيد داخل المجازر المرخصة مجانا للجمهور.