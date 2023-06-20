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الصحة تكشف الإسعافات الأولية حال حدوث حريق فى المنزل

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:00 ص
الصحة تكشف الإسعافات الأولية حال حدوث حريق فى المنزل الإسعافات الأولية عند حدوث حريق فى المنازل أو أماكن العمل
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية عند حدوث حريق فى المنازل أو أماكن العمل.
 
وبحسب وزارة الصحة والسكان تتضمن الإسعافات النقاط التالية، ونرصدها كالتالى:
 
-  لا تستخدم المصعد مطلقًا في حالة الحريق إلا إذا طلب منك ذلك من قبل قسم الإطفاء
 
-  لاحظ وجود المواد القابلة للاشتعال وامنع تعرضها أو اقترابها من مصدر إشعال أو شرارة
 
-  لا تزيد التحميل على النقاط الكهربائية أو التوصيلات ولتوفير درجة حماية أكبر 
 
- شجع على تركيب أجهزة الإنذار التي تعمل على استشعار الدخان والنار.
 
-  شارك في التمارين الخاصة بالحريق وكن على معرفة بمخارج الطوارئ في كل مكان تتواجد فيه
 
 
الإسعافات الأولية عند حدوث حريق فى المنازل أو أماكن العمل
الإسعافات الأولية عند حدوث حريق فى المنازل أو أماكن العمل

 


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