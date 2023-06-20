الصحة تكشف الإسعافات الأولية حال حدوث حريق فى المنزل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإسعافات الأولية عند حدوث حريق فى المنازل أو أماكن العمل.
وبحسب وزارة الصحة والسكان تتضمن الإسعافات النقاط التالية، ونرصدها كالتالى:
- لا تستخدم المصعد مطلقًا في حالة الحريق إلا إذا طلب منك ذلك من قبل قسم الإطفاء
- لاحظ وجود المواد القابلة للاشتعال وامنع تعرضها أو اقترابها من مصدر إشعال أو شرارة
- لا تزيد التحميل على النقاط الكهربائية أو التوصيلات ولتوفير درجة حماية أكبر
- شجع على تركيب أجهزة الإنذار التي تعمل على استشعار الدخان والنار.
- شارك في التمارين الخاصة بالحريق وكن على معرفة بمخارج الطوارئ في كل مكان تتواجد فيه
الإسعافات الأولية عند حدوث حريق فى المنازل أو أماكن العمل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة