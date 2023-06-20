الشكل النهائى لفئة 20 جنيها بلاستيك قبل طرحها بالأسواق.. تعرف عليه

كتب - أحمد يعقوب

يعتزم البنك المركزى المصرى طرح الـ20 جنيها الجديدة من مادة البوليمر خلال الأيام المقبلة، والتى تحمل توقيع حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى.. وينشر "اليوم السابع " فيديو يتضمن التصميم النهائى والمواصفات التأمينية لفئة البنكنوت الجديدة.

وقالت مصادر مطلعة لليوم السابع، أن التصميم النهائى لفئة 20 جنيها من مادة البوليمر يحمل صورة لمسجد محمد على، وهو أحد المساجد الأثرية الهامة والشهيرة بالقاهرة، وأنشأه محمد على باشا، ويعد المسجد أحد أبرز المعالم السياحية والأثرية المصرية، التى استخدمت فى تزيين وجه عدة عملات ورقية وفضية برسم صورته، مثل فئة 20 جنيهًا، وغيرها على مدار عدة عصور.

وكان "اليوم السابع"، انفرد بخبر إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، فى صورة "بوليمر"، حيث سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم.

وتتميز النقود البلاستيكية، بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، والتى تتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، وهى صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة فئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.