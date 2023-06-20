"السياحة والمصايف" بالإسكندرية: شاطئ النخيل ما زال مغلقا ولم يتم إنهاء منظومة الإنقاذ

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شاطئ النخيل مازال مغلقا، ولم يتم السماح للمواطنين بنزول المياه به حتي الآن، الا بعد انتهاء المستثمر المسئول عن الشاطئ من تنفيذ منظومة التأمين و الإنقاذ التى وضعها ويشرف عليها الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ، وناشدت المواطنين الالتزام بالتعليمات والارشادات المعلنة على طول الشاطئ حرصا علي سلامتهم

وكانت الإدارة المركزية للسياحة المصايف بالإسكندرية ، قد أعلنت عن إعادة افتتاح شاطئ النخيل فى هذا الموسم، بعد وضع كافة الاشتراطات التى تضمن أمن وسلامة رواد الشاطئ، وذلك تنسيقا مع الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلى، وكانت أهم هذه الاشتراطات التى وضعتها لجنة مختصة، وهي:

أولا: التزام المستأجر بتعيين 30 فرد انقاذ من الأفراد المؤهلين فنيا والحاصلين على رخصة منقذ شواطئ معتمدة من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ طبقا للاشتراطات الفنية المعتمدة مقسمين مابين أفراد متمركزة على حواجز الأمواج داخل البحر وآخرين فوق أبراج المراقبة على الشاطئ ومجموعة مترجلة على الشاطئ الرملى.

ثانيا: التزام المستأجر بتوفير 3 او 4 جيت سكى متواجد بصفة دائمة داخل البحر لتأمين طول الشاطئ كذلك أدوات الانقاذ المعتمده من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ مع كل منقذ مع التزام المنقذين بارتداء زي موحد لسهولة التعرف عليهم فى حالة حدوث مكروه لاقدر الله وذلك طبقا للكود المصري للإنقاذ و المعتمد من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ.

ثالثا: التزام المستأجر بتنفيذ المناطق الآمنة للسباحة والتي تم تحديدها بمعرفة اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى للغوص والانقاذ عن طريق حبال وخطوط عائمه مع وضع اعلام ارشاديه ويتم تثبيت تلك الخطوط العائمة والحبال بشكل رأسي وعمودي على حواجز الأمواج بحيث يحدد كل حاجز 2 خط عائم إحداهما بالجهه الشرقيه والاخر بالجهه الغربيه مع وضع خط عائم بشكل عرضي بين الخطين وقبل كل حاجز بمسافة لا تقل عن 10 امتار تقريبا على ان يتم التنفيذ تحت إشراف الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

رابعا: يلتزم المستأجر بإقامة 4 نقاط للاسعاف موزعه على طول الشاطئ ومجهزة بكافة الاسعافات الاولية المطلوبة للحالات الطارئة

خامسا: يلتزم المستأجر بعمل برج للمراقبة على الرمال قبل أول حاجز أمواج من اتجاه الشرق وبرج مراقبه آخر بعد اخر حاجز (الحاجز السابع) من اتجاه الغرب ويكون موزع عليه عدد واحد منقذ أعلى البرج ومنقذ اخر اسفل البرج مع وضع لافتات تحذير ومنع النزول في المناطق الفاصله بين الحواجز

سادسا: يلتزم المستأجر بتوفير أدوات الإنقاذ تحت إشراف الاتحاد المصري للغوص والانقاذ

سابعا: يلتزم المستاجر باعداد وتوزيع عدد كافي من اللوحات الإرشاديه والتحذيريه لمرتادي الشاطئ تتضمن تعليمات نزول البحر وخاصة منع النزول في غير الأوقات الرسمية والمحددة من الساعة 7:00 صباحا حتى غروب الشمس طبقا للائحة عمل الشواطئ.

ثامنا: يلتزم المستأجر بتوفير مكان يمكن استخدامه على الشاطئ لوحده الإنقاذ النهري التابعة للحمايه المدنية

تاسعا: يلتزم المستأجر بإقامة سور غير حاجب للرؤيه وعمل بوابات لإحكام السيطرة على عملية الدخول للشاطئ ومنع المتسربين الذين يدخلون الشاطئ فجرا وفي غير الأوقات المخصصة للسباحة مع توفير حراسة وأمن طوال اليوم لتفعيل ذلك.

عاشرا: يلتزم المستاجر بسماح لدخول الشاطئ لملاك الوحدات السكنيه بقريه النخيل بتخفيض 50% من قيمه الدخول.