السجن المشدد 10 سنوات لسائق قتل مواطنًا بمفك خلال مشاجرة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي، بمعاقبة المتهم " م.م.ح" بالسجن المشدد 10 سنوات ومصادرة الأداة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد، لاتهامه بضرب أفضى إلى موت.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8108 لسنة 2022جنايات قسم شرطة كرموز ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد بنشوب مشادة كلامية بين المتهم وبين المجني عليه بسلاح أبيض مفك، ما أدى إلى إصابته بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز أنه إثر بلاغ بقيام المتهم " م.م.ح" سائق بالتعدي على المجني عليه " ج.ا.م" ، وذلك بسبب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه ، فقام المتهم بملاحقة المجني عليه مستقلا دارجة نارية واستيقافه والتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض مفك، وتعدى عليه بضربتين في الرأس نتج عنها إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وعقب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج توفي بعد ذلك متأثرا بجراحه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين أن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية،التي أصدرت حكمها على المتهم.



