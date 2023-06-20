الرى: توقيع برتوكول تعاون مع شركة متخصصة لإعداد منصة لأسبوع المياه

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ب وزارة الرى أنه بعد عقد إجتماع "شركاء إسبوع القاهرة للمياه" 1 يونيو تم تلقى طلبات عديدة من مختلف المنظمات الاقليمية والدولية لتنظيم جلسات و ورش عمل ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السادس للمياه المقرر فى الفترة من 29 أكتوبر حتى 2 نوفمبر حيث يجرى حاليا إعداد أجندة الإسبوع لتشمل مختلف الفعاليات المقترحة .

وأضاف حقيقى فى تقرير لوزير الرى أنه تم توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري وأحد الشركات المتخصصة لإعداد منصة متكاملة لإسبوع القاهرة للمياه تشتمل على كافة الفعاليات الخاصة للتسهيل على المنظمين والمشاركين بالإسبوع وتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الإسبوع .

أوضح أن اللجنة العلمية للإسبوع تقوم حالياً بتقييم ملخصات الأبحاث المقدمة من الباحثين بالجامعات والمراكز البحثية المصرية لإختيار الأفضل منها ، مضيفاً أن المؤتمر العلمي يتضمن العديد من الأنشطة الفنية خلال 5 جلسات فنية متخصصة في محاور المياه الخضراء لإستعادة النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتكيف مع التغيرات المناخية - التعاون في خيارات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على نطاق أحواض الأنهار - دعم الفوائد المشتركة ما بين إجراءات التكيف بقطاع إدارة المياه وتحقيق النمو الاقتصادي - تحسين أنظمة الإنذار المبكر لظواهر الطقس المتطرف "جفاف/فيضان" - دعم تكامل سياسات الموارد المائية مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة" .

كما تم البدء فى تلقى المشروعات البحثية المقدمة من طلاب مدارس المتفوقين "ستيم" ، وملخصات الرسائل المقدمة لمسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراه فى 3 دقائق" ، كما تم فتح الباب للمزارعين وروابط مستخدمي المياه للتسجيل في مسابقة "أفضل الممارسات للحفاظ على المياه" والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية في الحفاظ على المياه وإستدامة الموارد البيئية .

كما تم اطلاق مسابقة جديدة لاول مرة فى اسبوع المياه تحت عنوان "جائزة الابتكار في إدارة المياه" ، والتى تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التي تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام ، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات ، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية في عدة موضوعات مثل “تقديم حلول مستدامة للاستفادة من نواتج تطهيرات الترع - الاستفادة من ورد النيل والحشائش - تدوير المخلفات الصلبة - الاستفادة من مياه السيول - نظم الري الحديث - حماية الشواطئ - تطوير تطبيقات الهاتف المحمول في إدارة المياه - الزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية - صيانة الترع المؤهلة - التبطين باستخدام مواد صديقة للبيئة - استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه “، والمشاركة مفتوحة لجميع الفئات العمرية، والتعليمية “أفراد/ مجموعات/ كيانات” .

الجدير بالذكر أنه سيتم تنظيم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه .