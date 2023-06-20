اليوم السابع
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الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانونى الضريبة على الدخل والدمغة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:25 م
الرئيس السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانونى الضريبة على الدخل والدمغة الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 30 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
 
كما صدق الرئيس السيسى على القانون رقم 31 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهى.
 
ونشرت الجريدة الرسمية القانونيين في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

الرئيس عبد الفتاح السيسى

الضريبة على الدخل والدمغة

الضريبه على الدخل

الدمغه



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