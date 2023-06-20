ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن مصدر في الدفاع الروسية قوله: "دمر جنود أطقم الوحدة العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية المركزية معقلا ،وأفرادا للعدو في اتجاه كراسني ليمان في منطقة إجراء العملية العسكرية الروسية الخاصة".

وأضاف المصدر أن دبابات المنطقة العسكرية المركزية أثناء قيامها بالمهام القتالية تلحق بانتظام ضررا بالمعدات العسكرية والعسكريين الأوكرانيين وتدمر نقاط الإدارة والمعاقل وتغطي أعمال الوحدات الهجومية.