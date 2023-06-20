الدفاع الروسية: تصفية 645 جنديا أوكرانيا على عدة محاور

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء،تصفية نحو 645 جنديا خلال محاولات الجيش الأوكراني للهجوم على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيا ودونيتسك خلال اليوم الماضي.

وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن إجمالي خسائر الجانب الأوكراني على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيا بلغ 260 جنديا و9 دبابات وعربة مشاة قتالية من طراز "برادلي" و12 مركبة قتالية مدرعة، إضافة إلى عدد من المدافع بينها M777 أمريكي الصنع.

وأضافت أنه على محور دونيتسك، تم القضاء على ما يصل إلى 220 جنديا أوكرانيا ودمرت 3 مركبات قتالية مدرعة وسبع مركبات ومدافع هاوتزر "مستا-بي" ومدفع M777، إلى جانب تحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على محور كوبيانسك و3 مجموعات على محور كراسني ليمان، وجرى تصفية 140 جنديا في المعارك على المحورين، إضافة إلى 25 جنديا على محور خيرسون.

وأوضحت أن النيران الروسية أصابت 98 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 112 منطقة، وتم تدمير 8 مستودعات ذخيرة في خاركوف ودونيتسك وزابوروجيا ونيكولايف وخيرسون، واعترضت الدفاعات الجوية الروسية 7 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS وأسقطت 13 طائرة أوكرانية بدون طيار.