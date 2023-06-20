الدستورية العليا تكرم رؤساء المحكمة وهيئة المفوضين السابقين عن إسهاماتهم

كتب إبراهيم قاسم

كرمت المحكمة الدستورية العليا، خلال احتفاليتها بصدور كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري" بمناسبة مرور 50 عاما على إنشائها، رؤساء المحكمة الدستورية السابقين ورؤساء هيئة المفوضين السابقين وبعض الشخصيات العامة لإسهاماتهم المختلفة.

وقال المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة باعتبارها صرحا قضائيا شامخا تمثل الحصن الأمن للدستور من خلال احكامها التى أرست الكثير من المبادئ الدستورية.

ورحب المستشار بولس فهمى فى كلمته بالاحتفالية التي تنظمها المحكمة الدستورية العليا، بمناسبة صدور كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، بالحضور موجها لهم التحية والتقدير على تلبية الدعوى لحضور الاحتفالية في أحد محارب العدالة واحد صروح القضاء الشامخ في مصر.

وحضر الاحتفالية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ، والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، والدكتور احمد دلال رئيس الجامعة الامريكية بالقاهرة.