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التعليم: صور أسئلة اللغة الفرنسية المتداولة قبل بداية الامتحان غير صحيحة

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 09:21 ص
التعليم: صور أسئلة اللغة الفرنسية المتداولة قبل بداية الامتحان غير صحيحة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن كافة الصور المتداولة لأسئلة اللغة الفرنسية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي قبل بداية انطلاق امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية صباح اليوم تعود لامتحان العام الماضي، وليس لها أي علاقة بامتحان اليوم.
 
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تتواصل مع جميع المحافظات، وتتابع بدقة ما يتم تداوله من أخبار، والرد عليه أولا بأول.
 
وتناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور.
 

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