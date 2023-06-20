التحقيقات: لص عدادات المياه بالأميرية نفذ 7 جرائم سابقة بأسلوب الفك

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بسرقة عدادت المياه بمنطقة الأميرية، اعترف بارتكابه 7 وقائع سرقة بأسلوب الفك.

وطالبت النيابة سرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة عداد مياه إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزته "مُفتاح إنجليــزى".

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئى النية" (مالكا محل خردة بمحافظة القليوبية)، وباستدعاء المجنى عليهـم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.