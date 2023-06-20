الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته في مُحيط رام الله ويغلق مدخلها الشمالي

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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، المدخل الشمالي لمدينة "رام الله والبيرة"، وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد إطلاق النار الذي وقع على الطريق السريع الذي يربط المحافظة بشمال الضفة، والذي أسفر حتى الآن عن مقتل أربعة مستوطنين إسرائيليين.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري المُقام على المدخل الشمالي للمدينة في الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًا على الشارع الرئيس المحاذي لبلدة عين يبرود شمال شرق محافظة رام الله والبيرة، وعلى الشارع المحاذي لقرية كفر مالك شرقًا.