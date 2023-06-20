اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 08:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته في مُحيط رام الله ويغلق مدخلها الشمالي

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 07:04 م
الاحتلال الإسرائيلي يشدد إجراءاته في مُحيط رام الله ويغلق مدخلها الشمالي الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، المدخل الشمالي لمدينة "رام الله والبيرة"، وسط الضفة الغربية المحتلة، بعد إطلاق النار الذي وقع على الطريق السريع الذي يربط المحافظة بشمال الضفة، والذي أسفر حتى الآن عن مقتل أربعة مستوطنين إسرائيليين.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري المُقام على المدخل الشمالي للمدينة في الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال نصبت حاجزًا عسكريًا على الشارع الرئيس المحاذي لبلدة عين يبرود شمال شرق محافظة رام الله والبيرة، وعلى الشارع المحاذي لقرية كفر مالك شرقًا.

 


الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل

رام الله

البيرة

مستوطنة عيلي



الموضوعات المتعلقة

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:14 ص

استشهاد فلسطينى متأثرا بإصابته خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لجنين

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 08:38 ص

استشهاد شاب فلسطينى خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى بيت لحم

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 01:05 ص

العالم هذا المساء.. 5 شهداء بينهم طفل و66 إصابة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين.. الرئيس الصيني يؤكد إحراز تقدم في العلاقات مع أمريكا بعد لقائه بلينكن.. روسيا تتهم أوكرانيا بصنع "قنبلة نووية قذرة"

الإثنين، 19 يونيو 2023 10:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة