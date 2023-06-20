الإكوادور: مقتل وإصابة 14 شخصا فى تبادل لإطلاق نار بين عصابات متناحرة

كيتو (أ ش أ)

أعلنت السلطات فى الإكوادور مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة ثمانية آخرين فى تبادل لإطلاق نار بين أفراد عصابات متناحرة فى مدينة "جواياكيل" الساحلية.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء، عن الكولونيل بالشرطة مارسيلو كاستيلو قوله": إن ستة أشخاص قتلوا في ثاني إطلاق نار جماعي تشهده مدينة "جواياكيل" هذا الشهر، والذي بدا وكأنه تصفية حسابات بين عصابات متناحرة.

بدوره، قال مكتب المدعي العام في وقت لاحق إن ثمانية أشخاص آخرين قد أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج ، في حين لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن على خلفية الواقعة.

وقد أصبحت مثل هذه الهجمات أكثر تواترا فى الإكوادور وخاصة في مدينة "جواياكيل" حيث كثفت العصابات المتناحرة القتال على أسواق المخدرات وطرقها.

يشار إلى أن أكثر من 420 سجينا قد لقوا مصرعهم في قتال شرس بين الجماعات الإجرامية المتناحرة في السجون الإكوادورية منذ فبراير 2021 .. وقطع رأس العديد منهم أو أحرقوا أحياء، وتعاني الإكوادور بشكل متزايد من عمليات الخطف، حيث يرسل المجرمون أصابع الرهائن إلى أحبائهم للضغط عليهم لدفع المزيد من الفدية.

وتعد "جواياكيل" الواقعة على ساحل المحيط الهادي الجنوبي في الإكوادور هي أكبر مدينة في البلاد وأكبر ميناء ومركز اقتصادي، لكنها أصبحت في السنوات الأخيرة مركزا دمويا بشكل متزايد للحرب على الأراضي.

ويجعل موقع المدينة - التي يقطنها ثلاثة ملايين من سكان الإكوادور البالغ عددهم 18 مليون نسمة - نقطة انطلاق استراتيجية لشحنات المخدرات إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.