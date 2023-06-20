الأمن الروسي يحذر من خطر حصول الإرهابيين على أسلحة إشعاعية وكيميائية

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حذر نائب مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، إيجور سيروتكين، من وجود تهديد حقيقي بحصول منظمات إرهابية على فرصة لحيازة وسائل تدمير إشعاعي وكيميائي.

وقال سيروتكين - في مؤتمر رفيع المستوى لرؤساء هيئات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الثلاثاء - "نلاحظ ظهور تهديد حقيقي بأن تصبح المنظمات الإرهابية قادرة على حيازة وسائل التدمير الإشعاعي والكيميائي".

وأعرب المسؤول عن ثقة هيئة الأمن الفيدرالي الروسية بأن حاجة المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير منسقة لمواجهة محاولات المنظمات الإرهابية الدولية استخدام أحدث الإنجازات العلمية والتكنولوجية في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتحديد الموقع الجغرافي والأسلحة الجوية، بما في ذلك الطائرات المسيرة.