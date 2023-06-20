"الأمة الكويتى" ينتخب أحمد السعدون رئيسا للمجلس بالتزكية

وكالات الأنباء

انتخب مجلس الأمة الكويتى النائب أحمد عبد العزيز السعدون رئيسا للمجلس بالتزكية للفصل التشريعى السابع عشر.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، النائب السعدون من مواليد 1934 وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس الأمة فى الفصول التشريعية (السادس عام 1985 - السابع عام 1992 - الثامن 1996) وانتخب عضوا لمجلس الأمة لعشرة فصول متتالية منذ عام 1975.

وعمل السعدون وكيلا مساعدا لشؤون البرق والهاتف بوزارة البريد والبرق والهاتف وهو مؤسس لنادى كاظمة الرياضى فى عام 1964

ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم من عام 1968 حتى 1976 .