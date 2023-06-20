اعترافات المتهم بقتل سائق تروسيكل فى مطروح: "طعنته بسكين لسرقته"

كتب عبد الله محمود

أدلى المتهم بقتل سائق تروسيكل، لسرقة دراجته النارية في مرسى مطروح باعترافات تفصيلية، وقال إنه ارتكب الجريمة لمروره بضائقة مالية، أنه بمجرد رؤيته للشاب الضحية قرر إيقافه وإيهامه برغبته في توصيله إلى منزله وحمل بعض الحقائب.

وأضاف المتهم خلال استجوابه من قبل رجال الأجهزة الأمنية، أنه قام بإيقاف المجنى عليه وطلب منه لنقل بعض الأشياء من منزله إلى أحد الأماكن وطلب منه مساعدته في إحضار حقائبه من داخل مبنى تحت الإنشاء، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدي عليه باستخدام "سكين" والاستيلاء على مركبة "التروسيكل" الخاص بالمجنى عليه ولاذ بالفرار، وأنه قام ببيع الدراجة النارية الخاصة بالمجنى عليه إلى تاجر "سيئ النية" مقابل مبلغ مالى لا يتناسب مع سعرها الحقيقى.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن مرسى مطروح، تمكنت من كشف ملابسات غموض واقعة مقتل شخص في ظل ظروف غامضة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة لسرقة الدراجة النارية ملك المجنى عليه لبيعها لحسابه الشخصى، تم ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (أحد الأشخاص " بها عدة جروح طعنيه نافذة بالجسم" - مقيم بدائرة القسم).

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل خردة – مقيم بدائرة القسم).