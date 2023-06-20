استعدادات مكثفة بمحافظة البحيرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. اعرف التفاصيل

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة إجراءات مكثفة بالمصالح الحكومية والمؤسسات الخدمية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.



واكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية رفع درجة الاستعدادات بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات لمتابعة حسن سير العمل بالمرافق العامة وتوفير المواد الغذائية.



كما أكدت نائب محافظ البحيرة تشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين وتكثيف الحملات المرورية على المتنزهات والملاهى وأماكن التجمعات



وكذلك رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات التخصصية والعامة وكذلك نقاط الإسعاف مع تواجد الأطقم الإسعافية والطوارئ كاملة.



ووجهت الدكتورة نهال بلبع بتفعيل خطط الطوارئ والأزمات خلال فترة إجازات العيد واستمرار فتح المجازر الرئيسية حتى آخر أيام العيد وتواجد جميع أطباء المجازر والتأكد من صلاحية الأختام بالمجازر مع توافر جميع الأدوات والمستلزمات والاحتياجات المطلوبة للعمل.



مشيرة إلى توجيه مديرات الطب البيطرى والتموين والصحة بالمرور على الشوادر ومحلات الجزارة للتأكد من صلاحية الأختام الخاصة باللحوم ومواجهة كافة صور الغش التجارى مع تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية لضبط الأسواق والأسعار وردع المخالفين.