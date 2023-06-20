استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوة إسرائيلية خاصة شمال شرق الضفة الغربية

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استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء برصاص قوة خاصة إسرائيلية، شمال مدينة "طوباس" شمال شرق الضفة الغربية .

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بوصول شهيد ومُصاب بحالة مستقرة إلى مستشفى طوباس التركي الحكومي.

وأضافت أن الشاب - الذي لم تُعرف هويته بعد - تعرض لإصابة بالرصاص في الرقبة، ورصاصتين في الصدر ورصاصتين بالكتف، مشيرة إلى أن الإصابة الثانية كانت نتيجة السقوط، وحالتها مستقرة.

وبدورها، أفادت مصادر محلية بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اعترضت سيارة كان يستقلها الشاب، وأطلقت صوبه النار بصورة مباشرة، ما أدى إلى استشهاده .