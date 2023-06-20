اليوم السابع
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احتفالية المحكمة الدستورية بمناسبة صدور كتاب "ملامح القضاء الدستورى" بعد قليل

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 11:10 ص
احتفالية المحكمة الدستورية بمناسبة صدور كتاب "ملامح القضاء الدستورى" بعد قليل المحكمة الدستورية - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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تنطلق بعد قليل فاعليات الاحتفالية التي تنظمها المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم بمناسبة صدور كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمحكمة.

وأعدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، والذى صدر عن موسوعة "الثقافة القانونية" بهيئة الكتاب ويقع في 444 صفحة حيث تم طرحه باللغتين العربية والإنجليزية.

وتضمنت مقدمة الكتاب التي كتبها المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة أقامت- ومن قبلها المحكمة العليا- صرحا كبيرا من الأحكام القضائية الدستورية والتي تعد من مفاخر القضاء الدستوري العالمي.

وأشار المستشار بولس فهمى في المقدمة بأن المحكمة تبوأت مركزا مرموقا بين كبريات المحاكم الدستورية في العالم، فأصدرت أحكاما تحمي الحريات والحقوق بمختلف أنواعها وتقسيماتها.

وكان المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية العليا المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة، صرح بأن مؤتمر اليوم يُعقد بمناسبة الاحتفال بـ"ملامح القضاء الدستوري المصري".


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