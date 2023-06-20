إنشاء 16 نقطة إسعاف و37 وحدة صحية بقرى الجيزة ضمن "حياة كريمة"

كتبت - مرام محمد

أولت المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع الصحة بالقرى الأكثر احتياجاً بمحافظة الجيزة، من خلال تطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية وإنشاء نقاط للإسعاف وتنظيم قوافل طبية بجميع التخصصات لإجراء الكشف والعلاج بالمجان على المواطنين، وذلك في إطار السعى لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

أسفرت جهود المبادرة خلال أعمال المرحلة الأولى بقرى محافظة الجيزة عن إنشاء 16 نقطة إسعاف و37 وحدة صحية وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها بالكوادر الطبية لتقديم الرعاية الصحية اللائقة بالمواطنين، موزعة على 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح، إلى جانب إطلاق قوافل طبية متكاملة للكشف والعلاج بالمجان على المواطنين.

وتستهدف القوافل الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحى كبيرة.

يُذكر أن المشروعات المخططة بمركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة فى إطار مبادرة حياة كريمة تغطى كافة قطاعات التنمية (صرف صحى - مياه شرب - غاز طبيعى - اتصالات - تعليم - شباب - كهرباء - طرق - تبطين ترع - كبارى - إنشاء مجمعات الخدمات)، لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.