اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 يونيو 2023 05:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إعلام إسرائيلى: نتنياهو يترأس جلسة مشاورات أمنية.. ومستوطن خامس فى حالة موت سريرى

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 05:21 م
إعلام إسرائيلى: نتنياهو يترأس جلسة مشاورات أمنية.. ومستوطن خامس فى حالة موت سريرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يترأس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة مشاورات أمنية في أعقاب عملية إطلاق النار في مستوطنة عيلي شمال رام الله، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

 

ونفذت العملية في محطة وقود في شارع رقم 60 قرب مستوطنة "عيلي"، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العملية أسفرت عن إصابة إسرائيليين بجراح متفاوتة الخطورة.

 

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الشبهات تشير إلى أن العملية نفذت بواسطة شخصين، أحدهما انسحب من المكان، في حين جرى "تحييد" الآخر؛ وأظهرت صورة متداولة من موقع العملية، شابا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز "إم 16".

 

أكدت إذاعة جيش الاحتلال، الثلاثاء، مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله، مشيرة إلى أن مستوطن خامس دخل في حالة موت سريري.

 

 


اخبار إسرائيل

مقتل إسرائيليين شمال رام الله

اطلاق نار في إسرائيل

اصابه 7 إسرائيليين

عمليه شمال رام الله

اخبار فلسطين

اصابه 7 مستوطنين إسرائيليين

اليوم السابع بلس

مقتل مستوطنين اسرائيليين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة