إعلام إسرائيلى: منع العمال الفلسطينيين من دخول بعض مستوطنات منطقة بنيامين غدا

كتب الأمير نصرى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها أن إعلام إسرائيلى أعلن عن انتهاء جلسة المشاورات الأمنية برئاسة نتنياهو لحادث إطلاق النار فى الضفة الغربية.

وأضاف الإعلام الإسرائيلى أنه تم منع العمال الفلسطينيين من دخول بعض مستوطنات منطقة بنيامين غدا الأربعاء، وقررت الشرطة فى نهاية تقييم الوضع الأمنى تكثيف تواجد القوات على طرق الضفة الغربية.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى وقت سابق بأن الهلال الأحمر اللفلسطينى قال: إنه أصيب 36 مواطنا جراء اعتداء الجيش الإسرائيلى ومستوطنين على سكان بلدة حوارة.