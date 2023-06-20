اليوم السابع
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إصابة 11 شخصا فى حادثى سير بالشرقية

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 09:11 ص
إصابة 11 شخصا فى حادثى سير بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب 11 شخصا، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادثي سير بنطاق محافظة الشرقية،وتم نقل المصابين إلى مستشفىي العاشر  من رمضان الجامعى، وأولاد صقر لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين  سيارتين ملاكى وميكروباص طريق " بلبيس- العاشر من رمضان، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى،لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

فيما 6 أشخاص بينهم 4 سيدات بإصابات متنوعة ومتعددة، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين بطريق اولاد صقر الدوار أمام كوبري ابو راجح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اولاد صقر المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.





 


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