إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل 4 مستوطنين فى عملية إطلاق نار شمال رام الله

كتب: أحمد جمعة

أكدت إذاعة جيش الاحتلال، الثلاثاء، مقتل 4 مستوطنين إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله.

(تحديث)

ونفذت العملية في محطة وقود في شارع رقم 60 قرب مستوطنة "عيلي"، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العملية أسفرت عن إصابة إسرائيليين بجراح متفاوتة الخطورة.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الشبهات تشير إلى أن العملية نفذت بواسطة شخصين، أحدهما انسحب من المكان، في حين جرى "تحييد" الآخر؛ وأظهرت صورة متداولة من موقع العملية، شابا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز "إم 16".