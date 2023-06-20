وقال وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف - فى تغريدة على تويتر، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الثلاثاء "نبأ عظيم من كوبنهاجن: وافق البرلمان على حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.95 مليار يورو في الفترة بين 2023-2028".

وفي هذا الصدد، شكر ريزنيكوف وزير الدفاع الدانمركي مورتن بودسكوف والقائم بأعمال وزير الدفاع ترولز لوند بولسن والشعب الدنماركي.

يذكر أن الحكومة الدنماركية مستعدة لنقل الطائرات المقاتلة F-16 إلى أوكرانيا إذا وافقت الولايات المتحدة، التي تنتج هذه الطائرات، على هذه الخطوة.