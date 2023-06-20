أوكرانيا: أكثر من 42000 امرأة مشاركة بالعمليات العسكرية المضادة للغزو الروسى

وكالات

أعلنت السلطات الأوكرانية عن مشاركة عشرات الآلاف من النساء بالعمليات العسكرية المضادة للغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير عام 2022.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في منشور على تويتر، إن "أكثر من 42000 امرأة تخدم في القوات المسلحة لأوكرانيا".

وأضافت أن "ما لا يقل عن 5000 منهن يدافعن عن البلاد على خط المواجهة".

وحسب موقع الحرة، أشارت إلى أن "النساء يحاربن ويضحين بحياتهن من أجل حماية حرية أوكرانيا".

وأكدت القوات الأوكرانية، الاثنين، أنها طردت القوات الروسية من ثامن قرية في هجومها المضاد المستمر منذ أسبوعين، فيما تعهدت مسؤولة كبيرة بوزارة الدفاع "بضربة كبرى" في الأيام المقبلة رغم المقاومة الشديدة التي تبديها موسكو.

وقالت نائبة وزير الدفاع، هانا ماليار، إن القوات الأوكرانية استعادت قرية بياتيخاتكي الواقعة في قطاع شديد التحصين من خط المواجهة بالقرب من أقرب الطرق المباشرة إلى ساحل بحر آزوف في البلاد.

وجاء ذلك ضمن تقدم كييف لما يصل إلى سبعة كيلومترات داخل الخطوط الروسية خلال أسبوعين، وسيطرت خلاله على 113 كيلومترا مربعا من الأراضي.

وأضافت ماليار عبر تيليجرام "لن يتخلى العدو بسهولة عن مواقعه، وعلينا أن نعد أنفسنا لمواجهة صعبة.. الجيش يتحرك وفق المخطط والضربة الكبرى لم تأت بعد".

وقالت إن أشرس القتال يدور في شرق وجنوب أوكرانيا. وبشكل منفصل، قالت إن الجيش الأوكراني منع تقدما روسيا في الشرق، حيث يركز وحداته، بما في ذلك قوات سلاح الجو.

في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في خطابه الليلي المصور إن جيش كييف يتقدم في بعض القطاعات ويسعى لصد هجمات مكثفة في مناطق أخرى، وإن النتيجة النهائية في صالح أوكرانيا.

وأضاف "لم نفقد مواقع، وإنما حررنا بعضها. وهم فقط يتكبدون الخسائر".

وفي المقابل، قالت روسيا إنها صدت العديد من الهجمات ونشرت مقطعا مصورا يظهر ما تقول قواتها إنه عتاد غربي جرت مصادرته، وظهر في المقطع ما قالت إنها دبابة فرنسية الصنع صودرت في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، دون الإشارة إلى قرية بياتيخاتكي.

وأقرت أوكرانيا بشن هجمات على مناطق مختلفة من خط المواجهة الذي يبلغ طوله ألف كيلومتر في هجومها المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة 18 في المئة من أراضيها التي تحتلها روسيا.

ويبدو أن كلا الجانبين تكبد خسائر فادحة في القتال في الآونة الأخيرة ويقول كلاهما إن الجانب الآخر أكبر.

وأعدت أوكرانيا مجموعة من الوحدات العسكرية الجديدة للهجوم المضاد، في حين أن ألويتها صمدت أمام هجوم الشتاء الروسي في الشرق.