ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الاوكرانية عن بيان الإدارة القول :" اليوم 482 من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا. هجوم جوي واسع آخر على العاصمة. هذه المرة ، وفقًا للمعلومات الأولية ، استخدم العدو الطائرات بدون طيار شاهد."

وأشار البيان إلى أن الطائرات المسيرة هاجمت العاصمة من اتجاهات مختلفة حيث استمرت صفارات الإنذار الجوي أكثر من ثلاث ساعات، مضيفا أنه تم اكتشاف واعتراض ما يقرب من 20 هدفًا من قبل قوات الدفاع الجوي في المجال الجوي حول كييف.

ولم ترد حتى الان اية معلومات عن وقوع اصابات او اضرار.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وفي سياق أخر، أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة لفيف الأوكرانية، أن الجيش الروسي قصف منشأة بنية تحتية حيوية في المدينة خلال هجوم ليلي على المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الإدارة القول: إنه "وفقا للمعلومات الأولية، فإن القوات الروسية قصفت منشأة حيوية في لفيف، ما تسبب في حريق وجميع الخدمات تعمل في مكان الحادث".