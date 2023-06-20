اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:22 م
أكرم القصاص
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أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد قافلة وعاظ وواعظات الأزهر لتوعية الحجاج

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:22 م
أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد قافلة وعاظ وواعظات الأزهر لتوعية الحجاج قوافل التوعية لحجاج بيت الله الحرام بمطار القاهرة الدولى
كتب لؤى على

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تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد قوافل التوعية لحجاج بيت الله الحرام بمطار القاهرة الدولي، حيث يتواجد وعاظ وواعظات الأزهر على مدار 24 ساعة لاستقبال كل أفواج الحجاج وشرح المناسك لهم في إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بجانب التوعية في مثل هذه المواسم المباركة.
 
والتقى الأمين العام خلال جولته بعض الحجاج وناقش معهم طبيعة خدمات المقدمة لهم من جانب وعاظ وواعظات الأزهر، مؤكدًا أن الوعاظ متواجدون بينكم للرد على أسئلتكم وشرح المناسك لكم بشكل مفصل، وذلك ضمن جهود الأزهر وعلماءه في جانب التوعية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف يبذل كل الجهود الممكنة من أجل العمل على أرض الواقع والوصول إلى جميع فئات المجتمع المصري في مختلف أماكن تواجدهم وفي كل المناسبات التي تمثل أهمية بالنسبة لهم.
 
وقال عيّاد إن القوافل التي أطلقها المجمع إلى مطاري القاهرة والأقصر تقوم بالتوعية الشاملة لمناسك الحج والعمرة لحجاج القرعة والتضامن والجمعيات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى حجاج الوزارات والهيئات المختلفة والسياحة، حيث يتم تقسيم أعضاء القافلة من الوعاظ والواعظات على فترات مختلفة على مدار اليومية لتغطية كل أفواج الحجاج على مدار اليوم، بما يضمن التواصل مع الجميع منذ انطلاق أول فوج وحتى آخر فوج لتغطية كافة الرحلات، والإجابة على كافة أسئلتهم واستفساراتهم.
 
وفى الإطار ذاته أجرى د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني، ود. إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات جولة داخل صالات السفر بمطار القاهرة لمتابعة عمل قافلة الأزهر الشريف.
 
وأكد الهوارى أن القوافل تقوم بشرح مناسك الحج والعمرة بالتفصيل منذ خروج الحجاج من بيوتهم وحتى عودتهم إلى أرض الوطن مرة أخرى مع مراعاة التيسير عليهم ورفع الحرج عنهم؛ مشيرًا إلى أن أعضاء القافلة يركزون على مجموعة من محاور التوعية، من أهمها: فقه التيسير، وكيفية استغلال هذه الرحلة المباركة في طاعة الله، وبيان ضرورة الإخلاص في القول والعمل، وأن ذلك من أهم أسباب قبول الحج، إضافة إلى شرح مناسك الحج وتوضيح أركانه ومبطلاته، والسنن المستحبة فيه، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه الحاج خلال هذه الرحلة من الإحرام وحتى العودة إلى موطنه.
 
فيما قالت د. إلهام شاهين، إن الأمر لا يقتصر على الشرح المباشر فقط وإنما يتم إمداد الحجاج بكتب لشرح تلك المناسك حتى تكون متاحة معهم خلال رحلة الحج للعودة إليهم في حالة وجود أي استفسار لديهم ومنها دليل الحج والعمرة بالإضافة إلى بعض المنشوارت المختصرة، مشيرة إلى أن التوعية في موسم الحج تشهد تعاونًا تامًا بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وجميع المؤسسات والهيئات المعنية لإنجاح هذا العمل.
 
قوافل التوعية لحجاج بيت الله الحرام بمطار القاهرة الدولي (1)
قوافل التوعية لحجاج بيت الله الحرام بمطار القاهرة الدولي
 

قوافل التوعية لحجاج بيت الله الحرام بمطار القاهرة الدولي (2)
قوافل التوعية لحجاج بيت الله الحرام بمطار القاهرة الدولي
 

قوافل التوعية لحجاج بيت الله الحرام بمطار القاهرة الدولي (3)
قوافل التوعية لحجاج بيت الله الحرام بمطار القاهرة الدولي
 

قوافل التوعية لحجاج بيت الله الحرام بمطار القاهرة الدولي (4)
قوافل التوعية لحجاج بيت الله الحرام بمطار القاهرة الدولي
 

قوافل التوعية لحجاج بيت الله الحرام بمطار القاهرة الدولي (6)
قوافل التوعية لحجاج بيت الله الحرام بمطار القاهرة الدولي
 
 

الحج

حجاج بيت الله

الازهر الشريف

مجمع البحوث الاسلامية



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