وأوضح -في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماعات السنوية الثلاثين للبنك في أكرا - إن حجم هذه التمويلات الضخمة المقدمة لمصر يأتى باعتبارها أكثر المساهمين في رأسمال البنك بنسبة 26%.

وأضاف حافظ بن عافية أن البنك ضخ لمصر تمويلات جديدة بنحو 450 مليون دولار منذ بداية العام الجاري، كما جدد تسهيلات ائتمانية لأربعة بنوك بنحو مليار دولار قبل أيام.

وذكر أن هذه التمويلات التي تمت الموافقة عليها تأتي ضمن تمويلات سنوية كبرى يخصصها البنك لمصر لدعم قطاعات مختلفة منها الكهرباء والبترول والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والبنية التحتية باعتبار مصر هي المساهم الأكبر في رأسمال البنك.

وافتتح البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك" اجتماعاته السنوية الثلاثين لعام 2023 فى 18 يونيو الجاري في أكرا عاصمة غانا، والتي تستمر حتى 21 يونيو الجاري، بحضور وزير المالية محمد معيط، والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله وعدد من الوزراء المصريين والأفارقة والكاريبيين ومؤسسات التمويل الدولية والأفريقية.