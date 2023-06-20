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أسعار الذهب تنخفض للمرة الثانية 15جنيها وعيار 21 يسجل 2165 جنيها للجرام

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:12 م
أسعار الذهب تنخفض للمرة الثانية 15جنيها وعيار 21 يسجل 2165 جنيها للجرام الذهب - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن سجلت كافة الاعيرة المتداولة في السوق هبوط 15 جنيها للمرة الثانية علي خلفية تراجع كبير في الطلب على الذهب وزيادة المعروض من العائدين من الخارج، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في 2165 جنيها .
 

أسعار الذهب الآن في مصر

 
عيار 24 يسجل 2474 جنيها.
 
عيار 21 يسجل 2165 جنيها.
 
عيار 18 يسجل 1856 جنيها .
 
الجنيه الذهب 17320 جنيها.
 

أسعار الذهب عالمياً 

يستمر التذبذب والتداولات الحذرة في أسواق الذهب العالمي في ظل عدم وضوح اتجاه محدد وترقب الأسواق للأحداث الجديدة بعد أن فشل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في دفع الذهب إلى اتجاه جديد، لتظل التحركات العرضية هي السائدة حتى الآن. 
 
سجل سعر الذهب الفوري اليوم الثلاثاء ارتفاع بنسبة 0.2% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1953 دولار للأونصة وذلك بعد انخفاض يوم أمس ليظل التذبذب المتحكم في أسعار الذهب بين نطاق تداول 1930 – 1980 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون .
 
خلال الأسبوع الماضي سجل الذهب أدنى مستوى له منذ 3 أشهر عند 1924 دولار للأونصة ليكسر مستوى الدعم 30 بعد اجتماع الفيدرالي، ولكنه سرعان ما عاد إلى الارتفاع من جديد في نفس الجلسة وأغلق فوق المستوى ليعود لنفس نطاق التداول الذي سيطر على تحركات الذهب منذ أكثر من 3 أسابيع. 
 
ومن جهة أخرى نجد أن قرار الفيدرالي خلال اجتماعه الأسبوع الماضي لم يساعد على تحديد وجهة جديدة للذهب، خاصة بعد أن أشار إلى نيته لاستكمال رفع أسعار الفائدة لمرتين هذا العام وفقاً للبيانات الاقتصادية، ولكن بيانات اعانات البطالة الأمريكية التي صدرت في اليوم التالي لاجتماع البنك أظهرت أعلى مستوى في عام ونصف للأسبوع الثاني على التوالي فيما يعد لمحة عن تسلل الضعف إلى أداء قطاع العمالة الأمريكي. 
 
تسبب هذا في انخفاض كبير في مستويات الدولار ليعود الذهب إلى التعافي من جديد على حساب ضعف الدولار في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، ويتضح أن هناك فجوة بين توقعات الأسواق وتوقعات الفيدرالي.

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