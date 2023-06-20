اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 يونيو 2023 03:10 م
أكرم القصاص
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"أزهر الإسكندرية": لا يوجد شكاوى فى امتحانات الفلسفة والمنطق

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 01:43 م
"أزهر الإسكندرية": لا يوجد شكاوى فى امتحانات الفلسفة والمنطق جانب من الإمتحانات
الإسكندرية أسماء على بدر

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اعلنت المنطقة الازهرية بالإسكندرية انه لايوجد شكاوى وردت الى غرفه عمليات المحافظة من امتحانات الفلسفة والمنطق لطلاب القسم الادبى فى الثانوى الازهرى اليوم الثلاثاء فى كافة معاهد الإسكندرية.


وتفقد علاء الدين العريان -مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب لمنطقة الإسكندرية الأزهرية والمشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية والدكتورة ندى عصام- موفد قطاع المعاهد الأزهرية على مركز الأسئلة حيث خرجت خطوط السير في الصباح الباكر وسط إجراءات أمنية مشددة من وزارة الداخلية ومن آمن المنطقة٠


وشملت الجولة لجنة المدينة المنورة بمعهد الشهيد وليد والتشديد على عدم تواجد التليفون المحمول داخل وخارج اللجنة وتوفير الهدوء للطلاب والطالبات وتنفيذ التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية ومن الإدارة المركزية للامتحانات مؤكدين على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية وتهيئة الظروف والأجواء المناخية للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات في جو يملؤه الهدوء والاستقرار والطمئنينة.


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