أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 20-6-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 20-6-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.178 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 8 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ونهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وبلتون المالية القابضة، والعبوات الطبية.



البورصة تخسر 3 مليارات جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.178 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 991.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.5 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.48% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.24%، والعرب على 10.29%، واستحوذت المؤسسات على 21.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.91%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 40.7 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 88.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 11 مليون جنيه، 44 مليون جنيه، 76.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 17921 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3292 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 21708 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7503 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 3627 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 5351 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.62% ليغلق عند مستوى 5495 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1331 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 79 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، والبنك التجاري الدولي (مصر)، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 473 سهم، 28.2 ألف سهم، 750 سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والبنك التجاري الدولي (مصر)، وجي بي كوروبوريشن، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 150 ألف سهم، 116.9 ألف سهم، 100 ألف سهم، 40 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وابن سينا فارما، وجي بي كوربوريشن، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 190 ألف سهم، 75 ألف سهم، 100 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 4.9 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالشركة العربية للصناعات الهندسية 5.95 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 12.6 ألف سهم، 16.5 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وسبيد ميديكال عدد 285.6 ألف سهم، 124.7 ألف سهم، 19 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة المشروعات الصناعية والهندسية 1.3 مليون سهم.

أعلنت شركة سبيد ميديكال، شراء atlantica holdings inc عدد 19 مليون سهم بسعر 0.4652 جنيه بقيمة إجمالية 8.8 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم بالشركة من 24.45% إلى 26.17%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة أرقام لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة العربية للصناعات الهندسية، بيع المساهم هشام إبراهيم النحاس عدد 5.95 مليون سهم بسعر 1.102 جنيه بقيمة إجمالية 6.6 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 10.53% إلى 7.86%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية.



أموك قالت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، إن مجلس الوزراء وافق على الموازنة الرأسمالية المقترحة للعام المالي 2023/2024 بإجمالي قدره 779.5 مليون جنيه، والموازنة الجاري التخطيطية المقترحة للعام المالي 2023/2024 والتي تظهر صافي ربح بعد الضريبة 603.5 مليون جنيه، كما وافق المجلس على توصية اللجنة الفنية بالبدء في الدراسات الخاصة بتحويل شركة أموك إلى صفر انبعاثات عن طريق خفض الانبعاثات الكربونية بمعالجة الغازات الحامضية واسترجاعها واستخدامها في شبكة الوقود.