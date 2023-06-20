آداب عين شمس تعلن نتائج امتحانات العام الجامعى لمرحلتى الليسانس والدراسات العليا

كتب محمود راغب

أعلنت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب ب جامعة عين شمس أنه تم الانتهاء من أعمال الكنترول وتصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمرحلتى الليسانس والدراسات العليا ، تزامنا مع آخر يوم في انتهاء الامتحانات .

وأشارت كلية الآداب بجامعة عين شمس ، إلى أن النتائج اشتملت الأقسام التالية :

المكتبات والمعلومات،

اللغة العبرية وآدابها،

اللغة الإنجليزية وآدابها،

اللغة الفرنسية وآدابها،

نظم المعلومات الجغرافية،

الدراسات الفلسفية، الحضارة واللغات الأوروبية القديمة،

الدراما والنقد المسرحي،

اللغات الشرقية وآدابها (جميع الشعب)، الآثار ( جميع الشعب).

وتابعت : وكذلك تم إعلان نتائج البرامج المميزة : الدراسات العبرية والاسرائيلية، الدراسات الإنجليزية البينية، والجيوماتكس.

كما انتهى قطاع شئون الدراسات العليا برئاسة الدكتورة شيرين مظلوم من إعلان نتائج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة لأقسام : اللغات الشرقية ، التاريخ و اللغة الفرنسية و الدراسات الفلسفية والحضارة الأوروبية القديمة علي نظام UMS.

كانت الامتحانات قد بدأت يوم 21 مايو 2023 واستمرت لمدة شهر ، وسط تكاتف جميع الإدارات من أجل إنجاح العملية الإمتحانية، وقد تنوعت الأسئلة بين المقالية والموضوعية والهجين، وتم تصحيح الامتحانات اليكترونيا في نفس اليوم من خلال وحدة القياس والتقويم لسرعة إعلان نتائج الطلاب.

كما تم إعلان النتائج أول بأول على الصفحة الرسمية للكلية وعلى الإيميل الجامعى للطالب ، ومنصة عين شمس الإلكترونية ums الخاصة بإعلان نتائج طلاب مختلف الكليات وأنظمة الدراسة بها ليتمكن الطلاب من الإطلاع على تقديراتهم وموقفهم من تخطي الصف الدراسي من عدمه دون الحاجة للتوجه لمقر الكلية .

وأشارت عميدة الكلية إلى أنه سوف يتم إعلان نتائج باقى الأقسام والبرامج أول الأسبوع المقبل ، كما سيتم فتح باب الالتماسات بعد إجازة عيد الأضحى ، ثم يتم إتاحة التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي في الأسبوع الأول من شهر يوليو .

أجريت الامتحانات تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ، والدكتورة حنان كامل عميدة الكلية،وإشراف الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.