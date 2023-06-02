وطار وليام وكيت إلى العاصمة الأردنية عمان لحضور حفل في الهواء الطلق حضره حوالي 140 ضيفًا، بما في ذلك الأميرة بياتريس وزوجها، بحسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

واستقبل العاهل الأردني وزوجته الضيوف عند وصولهم وصافحا الأمير والأميرة بحرارة، وبعد بضع دقائق، وصلت بياتريس مع زوجها إدواردو مابيلي.