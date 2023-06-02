وكيل تعليم الغربية: إعلان نتيجة الشهاة الإعدادية نهاية الأسبوع القادم

وصرح وكيل الوزارة، أن أعمال الرصد الورقي والإلكتروني والمراجعة لكراسات الإجابة مستمرة تمهيداً لاستخراج النتيجة، واعتمادها من الدكتور محافظ الغربية في نهاية الأسبوع القادم.

وخلال الزيارة التي قام بها وكيل الوزارة، وجه إلى ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس اللجنة، ورؤساء الحجرات، وشدد على عدم اصطحاب المحمول، وعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة، وضرورة تنفيذ تعليمات الأمن، مشيداً بالانضباط والجهد المبذول، والأداء المتميز لجميع العاملين، ومقدماً الشكر لرجال الشرطة والحماية المدنية على جهودهم في التأمين الكامل للجنة النظام والمراقبة.