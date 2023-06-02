اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يونيو 2023 05:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل تعليم الغربية: إعلان نتيجة الشهاة الإعدادية نهاية الأسبوع القادم

الجمعة، 02 يونيو 2023 04:39 م
وكيل تعليم الغربية: إعلان نتيجة الشهاة الإعدادية نهاية الأسبوع القادم امتحانات الشهادة الإعدادية - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجنة النظام والرصد للشهادة الإعدادية، واطمأن إلى سير العمل بشكل سليم، موجهاً بمراعاة الدقة في الرصد، وفرز كراسات الإجابة بعناية، والمراجعة الجيدة والمتأنية للتقدير وجمع الدرجات، مراعاة لصالح الطلاب.
 
وصرح وكيل الوزارة، أن أعمال الرصد الورقي والإلكتروني والمراجعة لكراسات الإجابة مستمرة تمهيداً لاستخراج النتيجة، واعتمادها من الدكتور محافظ الغربية في نهاية الأسبوع القادم.
 
وخلال الزيارة التي قام بها وكيل الوزارة، وجه إلى ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس اللجنة، ورؤساء الحجرات، وشدد على عدم اصطحاب المحمول، وعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة، وضرورة تنفيذ تعليمات الأمن، مشيداً بالانضباط والجهد المبذول، والأداء المتميز لجميع العاملين، ومقدماً الشكر  لرجال الشرطة والحماية المدنية على جهودهم في التأمين الكامل للجنة النظام والمراقبة.
 
 

 


اخبار المحافظات

تعليم الغربية

نتيجة الإعدادية

الشهادة الاعدادية بالغربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة