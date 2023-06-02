اليوم السابع
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وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد الجمرك ووسط

الجمعة، 02 يونيو 2023 05:26 م
وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد الجمرك ووسط جانب من الجولة
الإسكندرية أسماء على بدر

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قام الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة، بجولة مرورية شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف (الجمرك - وسط) اختتمها بأداء خطبة الجمعة بمسجد القائد ابراهيم عن قيمة احترام الكبير بحضور عدد من قيادات الدعوة بأوقاف الإسكندرية.
 
وقال بيان الأوقاف أنه تناول فى خطبته أهمية احترام وتقدير الكبير مؤكدا أنه هدي نبوي ومسلك أخلاقي عظيم، فقد قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم "ليس من من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا"، مؤكدا أنه بالاحترام تبنى الشعوب وترتقى وتعم الرحمة وتتقدم الأمم.
 
 
 

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