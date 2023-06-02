وزير مالية كولومبيا: قرار ارتفاع أسعار البنزين مستمر بسبب الفجوة المالية

فاطمة شوقى

أثار ارتفاع سعر البنزين في كولومبيا فى حالة من الغضب لدي المواطنين، وفقا لصحيفة الباييس الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيادة في أسعار البنزين تعتبر ضمن خطة الحكومة الوطنية، وعلي الرغم من ذلك فإن الوضع أدي إلي حالة من الغضب لدي المواطنين والشركات.

ولفتت الصحيفة إلي أن قرار ارتفاع الأسعار بسبب الفجوة المالية البالغة 36000 تريليون دولار، والتي ستؤدي إلي تسوية صندوق تثبيت أسعار الوقود.

وأشار وزير المالية ريكاردو بونيلا في مايو الماضي إلى أن سعر البنزين سيستمر في الارتفاع حتى يصل إلى السعر العالمي أي نحو 16 ألف بيزو، لكنه أكد أن الوصول إلى هذا الرقم سيستغرق ثلاث سنوات.