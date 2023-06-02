ورشة تدريبية لمنتجى الحرف اليدوية وتوقيع 50 عقدا بمبادرة إيادى مصر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر ، ورشة تدريبية لمنتجى الحرف اليدوية بالمحافظة، والتى نظمتها وزارة التنمية المحلية، بالمشاركة مع برنامج الأغذية العالمي وشركة أسواق مصر بمجمع إعلام الغردقة.

تأتى الورشة التدريبية بهدف رفع كفاءة المنتجين، وتعريفهم بمنصة ايادى مصر وكيفية التسجيل عليها وتصوير منتجاتهم من خلال فريق تصوير محترف ليتم رفعها على منصة أيادى مصر، وذلك من خلال شرح كامل لكيفية عمل قنوات تسويقية على السوشيال ميديا وتصميم الدعاية الإعلانية لأصحاب الحرف اليدوية والصناعات والمشغولات اليدوية.

وأكدت المحافظة فى بيان لها، أن خلال الورشة تم توقيع عقود اشتراك فى مبادرة الحماية والرعاية والتسويق الإلكتروني لما يقرب من 50من اصحاب اعمال الحرف اليدوية.

ووجه السكرتير العام المساعد الشكر الى مديرية التضامن الاجتماعي ومدير الانتاج بالمحافظة، ومدير مجمع الاعلام على التنسيق الجيد لاتمام ورشة التدريب ، مؤكدا انه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الخامات بأسعار مناسبة لتساعد فى انتاج المزيد.

من جانبها أكدت مريم سراج مدير مشروع ايادى مصر أن استخدام التسوق الإلكتروني هو أحد سمات العصر الحديث الذى يجب أن يتسم ببعض السمات والخصائص والتى من شأنها رفع درجة وقيمة المنتج المراد تسويقه مثل نوعية الصور وعدم صناعة محتوى تسويقى متشابه فى الشكل والمضمون مع منتج آخر تم تسويقه من قبل.

شارك بالورشة مدير ادارة الانتاج بالمحافظة، نرمين ابو سريع مدير مجمع الاعلام بالغردقة، وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماع، ومدير الاسر المنتجة، والعديد من منتجى الاعمال اليدوية بالمحافظة .