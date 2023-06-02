هل تفرط في تناول الوجبات السريعة؟ اعرف كيف تؤثر على جودة النوم

كتبت إيناس البنا

في عالم اليوم سريع الخطى، أصبحت الوجبات السريعة خيارًا مناسبًا ومغريًا في كثير من الأحيان لمعظمنا، في حين أن آثاره المباشرة على براعم التذوق والشبع لا يمكن إنكارها ، فقد أظهرت الأبحاث أن تناول الوجبات السريعة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على صحتنا العامة، بما في ذلك نوعية نومنا.

اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية

أشارت الدراسات وفقا لموقع "onlymyhealth"، إلى أن تناول نظام غذائي غني بالوجبات السريعة يمكن أن يعطل ساعتنا الداخلية، وهو ما يُعرف بإيقاع الساعة البيولوجية، يمكن أن تؤثر هذه الأطعمة ، التي تحتوي عادةً على نسبة عالية من السكريات المضافة والدهون غير الصحية والكربوهيدرات المكررة ، على دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية ، مما يؤدي إلى صعوبة النوم والحفاظ على نمط نوم ثابت.

زيادة خطر الإصابة بالأرق

أشارت الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالوجبات السريعة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالأرق، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السكر والكافيين الموجود في العديد من الوجبات الخفيفة والمشروبات المصنعة إلى تحفيز الجهاز العصبي، ما يجعل من الصعب عليك النوم ويؤثر سلبًا على مدة وجودة النوم بشكل عام.

جودة النوم السيئة

تم ربط استهلاك الأطعمة غير المرغوب فيها بنوعية النوم الرديئة ، والتي تتميز بقلة النوم العميق وزيادة النوم المتقطع والمضطرب. يمكن أن يعزى ذلك إلى ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم للعديد من الأطعمة المصنعة ، مما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم وحوادث لاحقة ، مما يؤدي إلى اضطرابات النوم والاستيقاظ المتكرر أثناء الليل.

زيادة خطر الإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم

ربطت الدراسة بين استهلاك الوجبات السريعة وزيادة خطر الإصابة بانقطاع النفس النومي. يمكن أن تساهم الوجبات السريعة ، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية ، في زيادة الوزن والسمنة ، وهي عوامل خطر كبيرة لتوقف التنفس أثناء النوم - وهو اضطراب في النوم يتميز بأنماط التنفس المتقطعة أثناء النوم.

ضعف إنتاج الميلاتونين

يلعب الميلاتونين، الذي يشار إليه غالبًا باسم "هرمون النوم" ، دورًا مهمًا في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، أظهرت الأبحاث المنشورة في Advances In Nutrition أن تناول نظام غذائي غير صحي يمكن أن يضعف إنتاج الميلاتونين ، مما يجعل من الصعب النوم وتعطيل جودة النوم بشكل عام.

الارتجاع الحمضي الليلي

يمكن أن تؤدي الوجبات السريعة، وخاصة الأطعمة الغنية بالدهون والتوابل ، إلى ارتداد الحمض أو حرقة المعدة أثناء النوم. يمكن أن تسبب هذه الحالة، المعروفة باسم مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) ، عدم الراحة ، مما يؤدي إلى الاستيقاظ المتكرر والنوم المضطرب، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يؤدي تناول وجبات كبيرة وثقيلة بالقرب من وقت النوم إلى تفاقم هذه المشكلة.

زيادة خطر الإصابة بمتلازمة تململ الساقين

متلازمة تململ الساقين (RLS) هي حالة تتميز برغبة لا يمكن السيطرة عليها لتحريك الساقين ، وغالبًا ما تكون مصحوبة بأحاسيس غير مريحة. أشارت الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من الوجبات السريعة ، وخاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكافيين ، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة تململ الساق، مما يؤدي إلى نوم مضطرب .