اليوم السابع
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نقل ركاب قطار بورسعيد الإسكندرية إلى "آخر" بعد خروج عربتين عن القضبان

الجمعة، 02 يونيو 2023 12:04 م
نقل ركاب قطار بورسعيد الإسكندرية إلى "آخر" بعد خروج عربتين عن القضبان جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم

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قال مصدر مسؤول، إن السكك الحديدية دفعت بقطار آخر، لنقل ركاب القطار رقم 570 القادم من بورسعيد إلى الإسكندرية لاستكمال رحلتهم.
 
وأشار المصدر إلى أنه لايوجد أى ركاب عالقين بمكان خروج القطار عن القضبان، مضيفا أنه جار الآن رفع العربتين على القضبان وتحريك القطار من مكانه.
 
وأكد المصدر أن حادث خروج العربتين من القطار 570 بورسعيد الإسكندرية، لم يتسبب فى توقف حركة القطارات وأن حركة القطارات تسير بطبيعتها.
 
تعرضت عربتان من القطار رقم 570 القادم من بورسعيد إلى الإسكندرية، للخروج من على القضبان بالكيلو 14 التابع لقرية النصر بالقنطرة غرب بالإسماعيلية دون خسائر بشرية. 
 
تلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري ابراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بلاغا مفاده خروج عربيتين من القطار رقم 570 القادم من بورسعيد إلى الإسكندرية بالكيلو 14 بالقنطرة غرب بالإسماعيلية. 
 
وفور ابلاغ اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالحادث وجه القيادات التنفيذية ورئيس مركز ومدينة القنطرة غرب للتوجه إلى مكان البلاغ. 
 
كما انتقلت الى مكان البلاغ الاجهزة الامنية والتنفيذية وسيارات الحماية المدنية والتدخل السريع. 
 
كما تم الدفع ب5 سيارات إسعاف بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان البلاغ ولاتوجد إصابات بشرية.
 
وقال مصدر مسؤل بسكك حديد الإسماعيلية بأنه جارى رفع العربيتين على القضبان وإحضار قطار اخر لنقل الركاب واستكمال رحلتهم.
 
كما وجه اللواء شريف فهمي بشارة بضرورة توفير اتوبيسات للركاب لنقلهم من مكان البلاغ.
 

 


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