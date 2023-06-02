نفوق مئات الأسماك في نهر سييرا في إسبانيا بسبب الجفاف ..فيديو

فاطمة شوقى

هدد الجفاف بنفوق مئات الأسماك في خزان سييرا في قرطبة الإسبانية، وعلي الرغم من هطول الأمطار في الأسابيع الأخيرة لا تزال عواقب الجفاف تعيث فسادا وتسببت في نفوق الأسماك.

وأشارت صحيفة 20مينوتوس الإسبانية إلي أن نفوق هذه الحيوانات يرجع إلي ندرة المياه، بالإضافة إلى مشكلة الجفاف، حيث أعلن وفد الصحة في المجلس العسكري فى الأندلس في 17 أبريل أن المياه التي تزود شمال المقاطعة غير صالحة للاستهلاك، ووفقًا للتحليلات ، كانت قيم الكربون العضوي الموجودة في هذا الخزان أعلى من الحدود.

نتيجة لهذا الإجراء، لم يعد بإمكان حوالي 80.000 من السكان استخدام هذه المياه للشرب أو الطهي، ومع ذلك، يمكن استخدامه للاستحمام.

وبدأت إسبانيا في تطبيق قيود على استهلاك المياه في البلاد ، حيث أنه على الرغم من وصول مياه الأمطار الا أن احتياطي المياه في الخزانات لا يزال عند مستويات حرجة بسبب موجة الجفاف الشديدة ، وفقا لصحيفة "لا سيكستا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن خزانات الدولة تبلغ 47.5% من طاقتها أي أقل من 20% من متوسط السنوا العشر الماضية، كما أن الوضع في كتالونيا أصبح أكثر حساسية بسبب انخفاض احتياطي المياه في الخزانات الرئيسية مع موجة الجفاف العالية.

وأوضحت الصحيفة أنه لذلك كان من الضروري تقييد استهلاك المياه في العديد من البلديات مع قطع الإمداد الليلي وإغلاق الصنابير على الشواطئ ومنع رى الحدائق وغسيل السيارات، بالإضافة الى تقييد مياه الشرب للأشخاص خاصة في إقليم كتالونيا.