اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يونيو 2023 04:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

نفوق مئات الأسماك في نهر سييرا في إسبانيا بسبب الجفاف ..فيديو

الجمعة، 02 يونيو 2023 04:18 م
نفوق مئات الأسماك في نهر سييرا في إسبانيا بسبب الجفاف ..فيديو
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هدد الجفاف بنفوق مئات الأسماك في خزان سييرا في قرطبة الإسبانية، وعلي الرغم من هطول الأمطار في الأسابيع الأخيرة لا تزال عواقب الجفاف تعيث فسادا وتسببت في نفوق الأسماك.

 

 

وأشارت صحيفة 20مينوتوس الإسبانية إلي أن نفوق هذه الحيوانات يرجع إلي ندرة المياه، بالإضافة إلى مشكلة الجفاف، حيث أعلن وفد الصحة في المجلس العسكري فى الأندلس في 17 أبريل أن المياه التي تزود شمال المقاطعة غير صالحة للاستهلاك، ووفقًا للتحليلات ، كانت قيم الكربون العضوي الموجودة في هذا الخزان أعلى من الحدود.
 
نتيجة لهذا الإجراء، لم يعد بإمكان حوالي 80.000 من السكان استخدام هذه المياه للشرب أو الطهي، ومع ذلك، يمكن استخدامه للاستحمام.
 
وبدأت إسبانيا في تطبيق قيود على استهلاك المياه في البلاد ، حيث أنه على الرغم من وصول مياه الأمطار الا أن احتياطي المياه في الخزانات لا يزال عند مستويات حرجة بسبب موجة الجفاف الشديدة ، وفقا لصحيفة "لا سيكستا" الإسبانية.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن خزانات الدولة تبلغ 47.5% من طاقتها أي أقل من 20% من متوسط السنوا العشر الماضية، كما أن الوضع في كتالونيا أصبح أكثر حساسية بسبب انخفاض احتياطي المياه في الخزانات الرئيسية مع موجة الجفاف العالية.
 
وأوضحت الصحيفة أنه لذلك كان من الضروري تقييد استهلاك المياه في العديد من البلديات مع قطع الإمداد الليلي وإغلاق الصنابير على الشواطئ ومنع رى الحدائق وغسيل السيارات، بالإضافة الى تقييد مياه الشرب للأشخاص خاصة في إقليم كتالونيا.

إسبانيا

الجفاف

ندرة المياه

احتياطي المياه



الموضوعات المتعلقة

إسبانيا تطبق قيودا جديدة على استهلاك المياه بسبب الجفاف

الخميس، 01 يونيو 2023 10:40 ص

أوروبا تلجأ للقطار بدلا من الطائرة لمكافحة تغير المناخ.. إسبانيا تخطط لإلغاء الرحلات الجوية القصيرة..فرنسا أول الدول تنفيذا للفكرة وتلجأ للقطار فى رحلة تستغرق ساعتين ونصف..تقرير:الطائرة تبعث الكربون 77 مرة أكثر

الأربعاء، 31 مايو 2023 07:00 م

ماذا يحدث فى أوروبا؟.. اليمين يحقق فوزا ساحقا فى انتخابات إيطاليا.. رئيس حكومة إسبانيا يكافح لتجنب اختفاء اليسار عبر الانتخابات المبكرة.. تقرير: تقدم أحزاب اليمين فى 8 دول.. والتضخم وارتفاع الأسعار أبرز الأسباب

الثلاثاء، 30 مايو 2023 05:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة