ميناء دمياط يستقبل 36 سفينة متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 2 سفينة، بينما غادر عدد 2 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11808 أطنان تشمل: 2350 طن رمل و1000 طن يوريا و6600 طن كلينكر و1858 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55980 طنا تشمل: 8320 طن خردة و4350 طن نواتج تقطير و7717 طن فول صويا و3000 طن كسب فول صويا و4734 طن أبلاكاش و890 طن خشب زان و16063 طن ذرة و 800 طن كسب عباد و9142 طن قمح و2226 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 964 طنا.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 982 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 29 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2423 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 152147 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191265 طنًا .



كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2587 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5044 شاحنة .





