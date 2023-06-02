منسق الحوار الوطنى: إنشاء المجلس الأعلى للتعليم أول قرار حكومى بتوجيه رئاسى

إبراهيم حسان

قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن توجيه رئيس الجمهورية، الحكومة المصرية، بإنشاء مجلس أعلى وطني للتعليم والتدريب، أمر غاية في الأهمية، لأن المجلس يهتم بالتعليم في مصر منذ التحاق الطفل في الحضانة، وحتى وصوله إلى المرحلة الجامعية.

أضاف ضياء رشوان، في برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر قناة etc، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يرفع كافة الاقتراحات التي من شأنها أن تتبلور في قوانين تلبي الأغراض المنوطة بها إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ قراره فيها، سواء بإرسالها إلى جهات التشريع أو غيره، للتنفيذ، وكان قرار إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب، هو أول المشاريع المحالة من الحوار الوطني للحكومة المصرية.

وناشد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، المواطنين بدعم الحوار الوطني ومتابعته والصبر عليه، لأنه سوف يناقش كل قضايا الوطن والمواطن المصرية واحتياجاته، وتطلعاته للمستقبل.