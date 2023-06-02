مكافحة المخدرات بسوهاج تضبط عاطلا بحوزته 250 جرام من مخدر الأفيون

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطل يقيم بناحية قرية ونينه الغربية دائرة مركز سوهاج وشهرته جمال الجحش، أثناء استهداف مسكنه وبحوزته 250 جرام من مخدر الأفيون وهاتف محمول ومبلغ مالى ودراجة بخارية وسلاح أبيض " مطواه".

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم عمل كمين بدائرة مركز سوهاج وضبط المتهم.

وترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام قيام عاطل بجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائه باستخدام دراجة نارية متخذا من دائرة مركز شرطة سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

حيث كشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج عن قيام ج . ك . م وشهرته جمال الجحش مسجل خطر فئة أ ويقيم بناحية قرية ونينية الغربية دائرة مركز شرطة سوهاج.

وعقب استصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع سوهاج بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى عنه من خلال أكمنة الإنذار والمراقبة أثناء استهداف مسكنه بدائرة مركز سوهاج وبحوزته 250 جرام من مخدر الأفيون ومبلغ مالى وسلاح أبيض ودراجة نارية بدون لوحات

بمواجهة المتحرى عنه بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والدراجة النارية للتنقل والسلاح للدفاع عن البيع، حيث تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.