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مطار مرسى علم يستقبل 8 رحلات من التشيك وألمانيا وهولندا وسلوفاكيا اليوم

الجمعة، 02 يونيو 2023 12:08 م
مطار مرسى علم يستقبل 8 رحلات من التشيك وألمانيا وهولندا وسلوفاكيا اليوم مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 8 رحلات طيران دولية، ضمن 118 رحلة طيران استقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين.
 
وتبين من جدول رحلات الطيران الوافدة اليوم الجمعة، وصول 3 رحلات من التشيك، ورحلة من هولندا، ورحلة من سلوفاكيا، و3 رحلات من المطارات الألمانية المختلفة.
 
وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل الإجراءات على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط، وصولا للفندق، للاستمتاع بإجازاتهم فى فنادق مدينة مرسى علم على ساحل البحر الأحمر .
 
كما تبين من جداول الرحلات الاسبوعية، أنه وصلت خلال الاسبوع بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة، 118 رحلة وصلت من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.
 



 

 


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