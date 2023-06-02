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مطار مرسى علم الدولى يستقبل 118 رحلة طيران أسبوعية بداية من غدا

الجمعة، 02 يونيو 2023 12:39 م
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 118 رحلة طيران أسبوعية بداية من غدا مطار مرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من غدا السبت وحتى الجمعة المقبلة 118 رحلة طيران دولية أوروبية، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لهم من قبل سلطات المطار بمجرد وصولهم إلى أرض المهبط وصولا إلى الفنادق مقر إقامتهم على شاطئ البحر الأحمر.
 
وتبين حسب جداول التشغيل الأسبوعية أن الرحلات الوافدة تصل 11 دولة أوروبية أكثرها وصولا من ألمانيا وبولندا والتشيك وإيطاليا والنمسا وسويسرا وغيرها من الدول المختلفة التى يصل مواطنيها لمرسى علم.
 
من جانبه قال ابو الحجاج العمارى، الخبير السياحى بمرسى علم، أن معدلات الوصول لمدينة مرسى علم تعتبر مميزة، وان هناك توقعات بارتفاع معدلات السياحة الايطالية وكذلك البولندية والتشيكية خلال الايام القليلة المقبلة. 
 
واضاف ان مرسى علم نسب الاشغال بها تعتبر مستقره ومستمره بسبب السياح المتكررين على زيارتها فى مواعيد معينة من العام كل سنه وان اغلب الجنسيات التى تصل الى المدينة تعشق السياحة البحرية والغوص والسنوركلنج وغيرها من الانشطة السياحية البحرية . 
 



 

 


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