اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يونيو 2023 08:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع 3 أطفال غرقاً سقطوا فى مصرف زراعى بالفيوم

الجمعة، 02 يونيو 2023 08:02 م
مصرع 3 أطفال غرقاً سقطوا فى مصرف زراعى بالفيوم مصرف زراعى
الفيوم - رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي 3 أطفال مصرعهم، إثر غرقهم في بحيرة الصرف الزراعي بالقرية الثانية التابعة لقرية قارون بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، وتم انتشال الجثث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بالفيوم، تلقت بلاغا بمصرع 3 أطفال غرقًا فى مصرف زراعي بالقرية الثانية بقرية قارون، التابعة لمركز يوسف الصديق. وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين غرق 3 أطفال فى العقد الأول من العمر فى مصرف زراعى بالقرية الثانية بدائرة المركز، حيث نزلا للاستحمام هربًا من حرارة الجو، إلا أن المياه جرفتهما، وتم انتشال جثث الأطفال الثلاثة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

 

وقال محمود قاسم - أحد شهود العيان - فى تصريح لليوم السابع - إنه يوجد فى نهاية القرية الثانية، التابعة لقرية قارون منطقة منخفضة، تجمعت فيها مياه الصرف الزراعى، وكونت ما يشبه بحيرة صغيرة يذهب إليها الأطفال للاستحمام فيها. واليوم عقب صلاة الجمعة ذهب 3 أطفال من أبناء القرية من بينهما شقيقين وجارهما للاستحمام بها فتعرضوا للغرق وتم انتشال الجثث وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 


حوادث الغرق بالفيوم

بحيرة قارون

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة

استدعاء مقاول صرف للتحقيق في واقعة غرق طفلين في بالوعة بكفر الشيخ

الأربعاء، 22 فبراير 2023 11:56 م

غرق طفلين ونجاة 4 آخرين أثناء الاستحمام في مياه ترعة بالشرقية

السبت، 10 سبتمبر 2022 11:25 ص

غرق طفلين بمياه البحر المتوسط في البرلس أثناء استحمامهما هروبا من حرارة الجو

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 08:57 م

حفظ التحقيقات فى غرق طفلة بحمام سباحة فيلا بأكتوبر لعدم وجود شبهة جنائية

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 08:00 ص

غرق طفلة ونجاة والدتها من الموت بعد سقوطهما في حمام سباحة بـ6 أكتوبر

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:14 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة